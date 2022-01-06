Арешт майна Порошенка немає нічого спільного з правосуддям, це виконання вказівок Зеленського - Чийгоз

Рішення Печерського суду про незаконний арешт майна п'ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка не має нічого спільного з правосуддям, це виконання вказівок Офісу Зеленського.

Незаконним переслідуванням Порошенка Зеленський лише пришвидшує кінець своєї влади - Павленко Про це заявив народний депутат, колишній в'язень окупаційної влади у Криму Ахтем Чийгоз.

"Я взагалі не бачив тут суду, я бачив виконання вказівок президента Зеленського і Офісу президента. Нічого спільного з процесуальними нормами немає. Є представники так званої прокуратури, які виконують не вимоги закону, а вимоги влади. Є так званий суд, який не виконує закони, а виконує умови Офісу президента і Зеленського", - обурився Чийгоз.

"Ворог завжди вибирає особистість, яка спроможна об'єднувати суспільство і дати відповідь на ці виклики - руйнування демократії і створення авторитарної держави на кшталт Росії. Вони будуть це робити. І це стосується в першу чергу відповідальності з боку президента Зеленського", - наголошує Чийгоз.

Народний депутат зазначив, що Зеленський реалізовує всередині України сценарій Путіна.

Я хочу звернутися до суспільства: нам треба вставати на захист нашої демократичної незалежної держави Україна. Ці уроки, які зараз ми дивимось у Білорусі і сьогодні у Казахстані, - ще раз показують, що ми не досягли своєї мети жити у вільній демократичній державі, яка користується в першу чергу нормами права. Ахтейм Чийгоз Народний депутат фракції Європейська Солідарність

Печерський районний суд Києва арештував майно п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.

Співголова фракції "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко розцінює це як "політичні репресії проти опозиції і її лідера, вибіркове правосуддя, залякування і тиск".

Петро Порошенко прокоментував чергову сфальсифіковану підозру. За його словами, замість того, щоб об'єднатися і спільно протистояти загрозі російського вторгнення, Офіс президента продукує новий серіал "про державну зраду", мета якого - втримати обвал рейтингу влади.

Ми не дамо демонтувати демократію та українську державність: Петро Порошенко назвав дату повернення в Україну Раніше секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу "ЄС" Олександр Турчинов заявив, що чергова сфабрикована за вказівкою Зеленського справа проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка перетвориться на фарс, так само як і всі попередні.

Народний депутат від фракції "Європейської солідарності" Ростислав Павленко погодився зі словами Олександра Турчинова та заявив, що справа проти п'ятого президента України Петра Порошенка розсиплеться, як усі попередні, та підкреслив, що це просто відвертання уваги від реальних проблем.

Крім того, народний депутат від фракції "Голосу", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін зазначив, що оголошення підозри - це реакція на зменшення відстані між Зеленським та Порошенком у президентському рейтингу.