Арешт майна Порошенка є незаконним та порушує принципи верховенства права - Головань

Накладення арешту на майно п'ятого президента України Петра Порошенка порушує принципи законодавства та верховенства права.

Про це в ефірі "Прямого" розповів адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.

Ми просили якнайшвидше його призначити тому, що вважаємо, що незаконне накладення арешту порушує всі можливі принципи законодавства і верховенства права. Однак, як нам сказали, найближчим можливим днем буде 9 березня. Тут говориться про те, що, на жаль, тільки захист, тільки сторона п'ятого президента зацікавлена у найшвидшому розв'язанні цього питання. Ігор Головань адвокат Петра Порошенка Адвокат Головань: справа проти Порошенка - це класичні політичні переслідування відповідно до практики ЄСПЛ

Він додав, що зі свого боку сторона захисту Петра Порошенка направила до суду доповнення до апеляційної скарги. За цей час адвокати дізналися про велику кількість порушень з боку Печерського суду. Вони з'ясували, що певні матеріали до клопотання прокурора про арешт майна додали вже після оголошення рішення. На цих документах немає жодної помітки канцелярії, що свідчить про позапроцесуальні дії з боку ДБР та фальсифікації.

Раніше співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що влада тисне на слідство у справі проти Порошенка і перешкоджає проведенню мирної акції біля Апеляційного суду Києва.