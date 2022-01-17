Арестович залишив посаду спікера делегації в ТКГ та радника Єрмака

Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника голови Офісу Президента та з посади спікера делегації України в Тристоронній контактній групі.

Про це він повідомив "4 каналу", передає Укрінформ.

Арестович сказав, що звільнився за власним бажанням через "особисті причини". Відтак він зазначив, що на наступній зустрічі ТКГ його вже не буде.

Арестович у програмі "Романенко. Беседы", яка вийшла 14 січня, звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок та розкритикував владу, пише Главком.

На думку Арестовича, Зеленський, прийшовши до влади, порушив базові передвиборчі обіцянки. Арестович додав, що нинішня влада надто "забюрократизувалася".

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"На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати. Це ж найгірше, що з нами можна було зробити - "забюрократитися". Ми мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які за народ, помстяться олігархам, реформують країну і створять стрибок для наступного стрибка. Де це все?" - заявив Арестович.

Як повідомлялося, Арестович обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони з 1 грудня 2020 року. Із 28 жовтня 2020 року був спікером делегації України в ТКГ.