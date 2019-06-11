Арьев просит Зеленского встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ

Украинская делегация хочет объяснить президенту, какой должна быть его реакция на возможное возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев просит президента Владимира Зеленского встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ.

Об этом Арьев написал на своей странице в Facebook. По его словам, 10 дней назад от имени украинской делегации в ПАСЕ обратился к Зеленскому по поводу ситуации в Ассамблее.

"Возможно, новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы. Поэтому я, теперь публично, прошу президента встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ, чтобы делегация могла объяснить, какая может быть реакция высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ", - заявил Арьев.

Он выразил надежду, что Администрация президента найдет время для организации такой встречи в течение ближайшей недели.

Также он опубликовал копию обращения к Зеленскому от 31 мая, в котором сказано, что 24-28 июня в Страсбурге состоится летняя сессия Ассамблеи, во время которой в очередной раз будет подниматься вопрос возвращения российской делегации в ПАСЕ путем внесения изменений в регламент Ассамблеи.

Украинская делегация просит Зеленского поручить Министерству иностранных дел Украины принять необходимые меры для недопущения возвращения делегации РФ в ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году на апрельской сессии ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

17 мая 2019 года министры иностранных дел более чем 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.

3 июня Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Этот проект резолюции окончательно 24 июня должна утвердить непосредственно Ассамблея.