Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан почти готовы признать Крым территорией РФ, - Чубаров

МИД Украины должен провести работу с послами этих стран. Об этом в эфире "112 Украина" заявил народный депутат (БПП) Рефат Чубаров.

"Для меня болезненно, четыре государства бывшего Советского Союза (Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан), эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поступков, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины. Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия, как минимум, с послами этих стран. И мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения", - отметил он.

При этом Чубаров подчеркнул, что Крым остается не "серой", а "черной" зоной на фоне Донбасса.

"Там есть ОБСЕ, там есть какие-то контакты (на Донбассе, - ред.), а в Крым они (оккупационная власть. - Ред.) никого не допускают. Мы работаем в Киеве в режиме чрезвычайной деятельности с теми членами Меджлиса, какие находятся на материковой Украине", - сказал он.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму.

