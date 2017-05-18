Арсения Яценюка допросят в суде по делу о госизмене Януковича

Военная прокуратура в рамках дела допросит о государственной измене беглого президента Украины Виктора Януковича допросит бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Такое заявление сделал прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко, сообщает Интерфакс.

По полученным данным, Оболонский районный суд Киева вызывает Яценюка на допрос в качестве свидетеля. Мэра Киева Виталия Кличко и лидера ВО Свобода" Олега Тягнибока, которые также были лидерами Революции Достоинства, допрашивать не собираются.

"В суд будет вызываться только Яценюк, он был допрошен как свидетель во время досудебного расследования", - отметил Кравченко.

При этом он подчеркнул, что Кличко и Тягнибок не располагают полезной для следствия информацией.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 18 мая, Оболонский районный суд принял решение перенести заседание по рассмотрению дела бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене.