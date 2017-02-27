Артеменко: Крым нельзя передать в аренду России

Временно оккупированный Крым не может быть передан в аренду России. Об этом заявил нардеп Андрей Артеменко во время пресс-конференции 27 февраля, трансляцию которой вел телеканал "112 Украина".

"Относительно Крыма. Основой мирного урегулирования на полуострове может быть экспертная идея. Например, двойной суверенитет или международная администрация на переходный период. Это позволит восстановить в Крыму суверенитет Украины, а не потерять его окончательно. Полуостров не может быть передан в аренду. Полуостров - это территория Украины. Это аксиома. Можем говорить о платном использовании отдельных инфраструктурных объектов", - заявил Артеменко.

Он также высказал свое мнение по поводу того, как Крым оказался в составе Украины.

"Я убежден, что именно поэтому Крым был передан в Украину для того, чтобы сохранить эту территорию именно за Советским Союзом. Я убежден, что Крым был передан именно как Автономная Республика в составе украинской СССР для того, чтобы не платить долги, которые официально существовали у Советского Союза. Я убежден, что эта геополитическая игра в то время господину Сталину была уже не нужна. А в 1943 году на еще одной встрече, которая состоялась между Рузвельтом и Сталиным, состоялся разговор относительно возврата и уплаты процентов за использование именно этого кредита", - отметил нардеп.

Как сообщалось, в The New York Times был опубликован материал о предложении нардепа Андрея Артеменко провести референдум о сдаче Крыма в аренду РФ и постепенном снятии санкций с РФ. Также Артеменко якобы предоставил доказательства коррупционной деятельности президента Петра Порошенко, которые включали названия компаний и номера банковских переводов. По его мнению, это должно помочь сместить Порошенко с поста и привести к власти в Киеве новое правительство, которое не так враждебно настроено по отношению к России.

Позже Артеменко заявил, что никогда не говорил об "аренде Крыма", и то, что сейчас говорят, является абсолютным преувеличением. Нардепа Артеменко из-за плана также исключили из фракции Радикальной партии.

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена").