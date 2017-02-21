Артеменко подозревается в государственной измене, - Луценко

Народный депутат Андрей Артеменко подозревается в государственной измене. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как отмечается в документе, опубликованном Луценко, уголовное дело против Артеменко возбудила прокуратура Автономной республики Крым.

"Артеменко Андрей Викторович, являясь народным депутатом Украины VII созыва, выполняя свои полномочия согласно Закону Украины "О статусе народного депутата Украины" в январе 2017 года (более точная дата не установлена), находясь за пределами Украины, по предварительному сговору с руководством государственной власти Российской Федерации, совершил государственную измену, а именно предоставил иностранному государству (РФ) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, которая выразилась в призвании к передаче в долгосрочную аренду территории Автономной республики Крым, которая в соответствии с Конституцией и законами Украины является неотъемлемой частью государства, что может способствовать легитимизации временной оккупации полуострова", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено сегодня, 21 февраля 2017 года, по ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Артеменко не намерен отказываться от своего депутатского мандата.