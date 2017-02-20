Артеменко получил "компромат на Порошенко" от Наливайченко

Народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко сообщил, что компромат на президента Петра Порошенко, который он передал администрации Дональда Трампа, он получил "в сотрудничестве с Валентином Наливайченко".

Об этом Артеменко сказал изданию "Страна".

"Это платежки по Нацбанку, по оборонке, по офшорным компаниям Порошенко и его друзей. Ряд из них прямо подпадают под юрисдикцию США и могут обернуться уголовными делами против президента Украины в Америке. Это очень серьезные материалы... Все эти документы получены в сотрудничестве с Валентином Наливайченко. Он полностью в курсе моих действий. И мы с ним активно сотрудничаем как в Украине, так и в США", - отметил депутат.

Целью передачи компромата американцам Артеменко назвал смену власти в Украине.

Напомним, накануне издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал Белому дому план нормализации отношений с Россией и "компромат" на Порошенко. "Мирный" план предусматривает вывод российских войск с востока Украины и проведение всеукраинского референдума, на который будет вынесен вопрос о сдаче Крыма в "аренду" России на 50 или 100 лет.