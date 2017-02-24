Артеменко прибыл на допрос в ГПУ

Народный депутат Украины Андрей Артеменко прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом он заявил в комментарии журналистам.

"Я в Киеве, я сейчас иду на допрос, на основания сообщения прессы, потому что повестку я так и не получил. Но, наверное, я получил повестку на понедельник, на 10 утра, для того, чтобы моя пресс-конференция, которая назначена на 11, не состоялась. Я благодарен прессе, что вы следите за этим делом", - сказал он.

Ранее издание The New York Times сообщило, что народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы. План якобы был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки. План предусматривает, в частности, вынос на референдум вопроса передачи Крыма в аренду России, установление контроля Украины над неконтролируемой частью границы на востоке, создание фонда восстановления Донбасса и впоследствии - снятие санкций с РФ.

Кроме того, Артеменко якобы предоставил доказательства коррупционной деятельности президента Петра Порошенко, которые включали названия компаний и номера банковских переводов. По его мнению, это должно помочь сместить Порошенко с поста и привести к власти в Киеве новое правительство, не так враждебно настроенное по отношению к России.

Позже Артеменко заявил, что никогда не говорил об "аренде Крыма", и то, что сейчас говорят, является абсолютным преувеличением. Нардепа Артеменко из-за плана также исключили из фракции Радикальной партии. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.