Артеменко резко отреагировал на лишение украинского гражданства

Скандально известный народный депутат Андрей Артеменко прокомментировал решение президента Украины о прекращении его украинского гражданства.

Об этом автор плана по урегулированию российско-украинского конфликта, который включал "аренду Крыма", написал в своем Facebook.

"Долго настраивали удочки, долго прикармливали. Наконец, рыбка схватила наживку. Осталось подсечь. И на сковородку, в топку истории. Друзья. Мы еще встретимся. Обязательно встретимся!", - написал Андрей Артеменко в сообщении.

В завершении своего поста Андрей Артеменко перешел на английский язык, написав: "Наконец-то сделаем Украину великой. Украинцы это заслужили".

Источник.info

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