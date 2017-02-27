Артеменко сообщил, что имеет гражданство не только Канады

Народный депутат Андрей Артеменко подтвердил, что имеет гражданство Канады

Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

"Да, есть, и еще я автор законопроекта о легализации двойного гражданства", - заявил он.

Он уточнил, что у него есть гражданство "не только Канады... Но России точно нет".

Ранее Игорь Мосийчук заявил, что из органов государственной власти получил документы, которые это подтверждают.

"У меня есть документы юридические (о наличии гражданства Канады у Артеменко. - Ред.). Я их в ближайшее время обнародую", - сказал он.