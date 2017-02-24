Артеменко сообщил подробности допроса в прокуратуре

Народный депутат Андрей Артеменко рассказал следователям прокуратуры о своих встречах в Нью-Йорке по поводу "мирного плана" по урегулированию ситуации на Донбассе и возврата Крыма

Об этом он сообщил на выходе из прокуратуры АР Крым, передает Эспрессо.TV.

"Я дал все показания как свидетель. Я пояснил, где и при каких обстоятельствах я встречался в Манхэттене в Нью-Йорке, о чем шла речь и какие инициативы я обсуждал. Меня пригласили на еще одну встречу, подчеркиваю, как свидетеля, в понедельник. Я согласен сотрудничать со следствием", - заявил Артеменко.

По его словам, он предлагает создать альтернативу Минске.

Артеменко напомнил, что Крым исключен из Минских соглашений и заявил, что "Крым - это Украина".

Нардеп подтвердил, что действительно встречался в Нью-Йорке "с теми людьми, о которых шла речь в статье The New York Times".

В прокуратуре Крыма отказались рассказывать подробности показов Артеменко.