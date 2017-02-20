Артеменко уверяет, что американцы сами вышли на него

Нардеп Андрей Артеменко, которого Радикальная партия исключила из своей фракции, утверждает, что не передавал никакого плана в Белый дом, а был вовлечен США в переговоры по украинскому вопросу.

Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Это вообще американская идея, американская кухня, американская газета, американская свадьба. Я формально стал консультантом", - заявил Артеменко.

Он отметил, что инициатива исходила именно от американской стороны.

"Это свидетельствует только об одном. Украинский вопрос сейчас находится на обсуждении. Определяются люди в Администрации Трампа, которые будут отвечать за Украину. Все народные депутаты, с которым мы обсуждали, общались в последнее время", - сказал Артеменко.

В то же время политик отказался сказать, от кого именно в США он получил предложение о переговорах. Так же он отказался назвать, с кем еще американцы вели аналогичные переговоры, пообещав в ближайшее время выступить на пресс-конференции.

Также Артеменко отверг обвинения в пророссийской позиции по Крыму.

"Речь шла не об аренде Крыма. Речь шла о путях решения проблемы.

Обсуждались исторические примеры по Гонконгскому сценарию, по Панамскому сценарию", - заверил он.

"Речь не шла об официальном заявлении, об официальном плане", - добавил Аременко.

Он подтвердил, что его исключили из фракции Радикальной партии и требуют, чтобы он сдал мандат.

"Лидер фракции требует, чтобы я положил мандат, поскольку я зашел как представитель Радикальной партии. С другой стороны, я не являюсь членом Радикальной партии, а только членом фракции. Поэтому здесь есть конфликт интересов", - отметил он.

В то же время он заверил, что сохранил хорошие отношения с бывшими коллегами по фракции.

"Хочу опровергнуть обвинения, что у нас испортились отношения с фракцией и Олегом Валерьевичем. У нас была конструктивная беседа", - сказал он.

"Главное, что мы пожали друг другу руки после того. С Ляшко и со всеми остальными. Они позиционируют себя так, что они не могут пропустить информационный повод. И я понимаю. Но с другой стороны, если замалчивать то, что происходит у нас в государстве. Что Минский формат не работает. В мире есть фактический вакуум инициатив, вакуум идей, вакуум конкретных действий", - пояснил он.

Как известно, 20 февраля Радикальная партия исключила нардепа Артеменко из своей фракции. Перед этим лидер партии Олег Ляшко осудил позицию Артеменко и заявил, что требует от него сложить депутатский мандат.

В то же время нардеп Игорь Мосийчук сообщил "Украинской правде", что на заседании фракции Артеменко уверял, что журналисты его неправильно поняли.

"Он говорил, что его неверно поняли. Что это не план, это идеи. Но он не привел аргументов, которые бы убедили фракцию", - сказал нардеп.

Ранее газета The New York Times сообщила, что нардеп из фракции Радикальной партии Ляшко Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций.

Этот план предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Также Артеменко якобы передал в США доказательства коррумпированности президента Украины Петра Порошенко.

Артеменко заявил, что получил одобрение своего плана со стороны помощников президента РФ Владимира Путина.

Ирина Салий, УП