Артеменко уверяет, что у него есть "подтверждение" передачи его плана в Белый дом - Business Insider

Бывший украинский депутат Андрей Артеменко уверяет, что получил от Феликса Сатера "подтверждение" передачи в Белый дом его "мирного плана", согласно которому Украина должна помиловать пророссийских террористов в Донбассе и отдать Крым в аренду России на 50- 100 лет.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Артеменко. Феликс Сатер - бизнесмен российского происхождения из Нью-Йорка, который когда-то якобы сотрудничал с Дональдом Трампом. Согласно информации лояльной к Демократической партии газеты New York Times, он был одним из трех участников встречи, на которой речь шла о сомнительном "мирном плане" Артеменко.

Бывший украинский депутат рассказал Business Insider, что он встретился с личным юристом Трампа Майклом Коэном и Феликсом Сатером 27 января, чтобы обсудить его предложение. Встречу организовал Сатер, который был знаком с Коэном со времен сотрудничества с Trump Organization. Артеменко же познакомился с Сатером через общего друга по имени Ян Аронов.

Теперь экс-депутат убежден, что его "план" все же попал в Белый дом. Коэн обещал отдать его уволенному недавно советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну. Бывший депутат убеждает, что именно так все и случилось. И у него есть "подтверждение" от Сатера. В свою очередь, Коэн в разговоре с изданием опроверг рассказы Артеменко.

"Это не правда. Никто не может подтвердить передачу, поскольку ее никогда не было", - сказал Коэн.

Сатер тем временем не отвечает на письма и звонки журналистов. На прошлой неделе в Белом доме заверили, что не видели "мирного плана" Артеменко. В администрации заверили, что никто с украинский депутатом не встречался и не говорил. И никаких "мирных планов" относительно Украины зарегистрировано тоже не было.

Напомним, 19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции Радикальной партии Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего, план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает выведение российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сэйтера, у которого были деловые связи с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.

20 февраля фракция Радикальной партии приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.