Артеменко заявил о "вмешательстве" Украины в выборы президента в США

Депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко заявил, что Украина фактически является единственной страной, которая вмешалась в президентские выборы в США. Об этом он заявил на пресс-конференции. Он спросил у журналистов, помнят ли они, что "происходило в украинской прессе", посты в социальных сетях "влиятельных министров и "какой информационный фон" был на Украине "касательно выборов в США".

"Я вам напомню, что Украины - фактически единственная страна, которая вмешалась в выборы в Америке. Это и дело Манафорта, и сливы (депутата Рады Сергея) Лещенко и все другое. Весь мир понимает, что Украина - единственное государство, которое вмешалось в то, что происходило в США", - сказал он.

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