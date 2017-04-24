А.Ситник: в НАБУ поступило дело о незаконном обогащении О.Ляшко

Со Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Национальный антикоррупционного бюро поступило дело по незаконному обогащению народного депутата Олега Ляшко. Об этом во время брифинга сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.

"С антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело (по О.Ляшко - ред.) по незаконному обогащению. Но она только поступила, я не готов сказать, что там происходит ", - отметил А.Сытник.

Как сообщал УНН, НАБУ начало расследование в отношении незаконного обогащения первого заместителя председателя СБУ .