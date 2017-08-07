Atlantic Council: Изгнание Саакашвили: насколько здорова украинская демократия?

Активисты держат украинские паспорта во время митинга на Майдане Независимости в поддержку Михаила Саакашвили, которой был лишен украинского гражданства, Киев, 27 июля 2017 года.

Через несколько часов после того, как президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства, чтобы заставить его замолчать, бывший президент Грузии выступил на CNN в Нью-Йорке, чтобы осудить украинскую олигархию.

Последняя атака Порошенко на антикоррупционное движение возымеет весьма неприятные последствия, поскольку Саакашвили будет вещать об этом на весь мир. Он любимец прессы - он владеет пятью языками - и теперь стал "человеком с обложки" как жертва украинской коррупции и режима Владимира Путина.

"Лишив меня гражданства абсолютно незаконно, но прикрываясь Конституцией Украины и международными законами о правах человека, Порошенко пытается избавиться от одного из своих главных противников", - сказал Саакашвили. "Украина идет по тому же пути, что и ее соседи - засилье олигархата, коррупция, присвоение национальных ресурсов, расправа с демократией, - и я стал одним из главных противников украинского президента".

Саакашвили заявил, что будет законными методами бороться за то, чтобы вернуть паспорт, и добавил, что он не беженец и не лицо "без гражданства".

"Мне не нужна помощь, - сообщил он. "Я здесь с семьей, они граждане США и прожили здесь сорок лет".

Возможно, Саакашвили не сможет вернуться в Украину до выборов 2019 года, однако он будет эффективно освещать борьбу, которая ведется внутри страны, особенно в контексте огромного интереса к Путину и коррупции.

Ему нужно предоставить поддержку университетов, аналитических центров, организовать конференции и слушания в Конгрессе. У него есть сторонники в Соединенных Штатах, где он жил годами, он встречался с нынешним президентом Дональдом Трампом, он известен: став в 37 лет президентом Грузии, он круто повернул направление развития своей страны, и был поддержан своим хорошим другом Джорджем Бушем - младшим в противостоянии с Владимиром Путиным.

У Саакашвили имеется компромат на представителей российской власти, их партнеров по преступной деятельности в Украине и других странах, на олигархов и "их людей" в Соединенных Штатах - это, к примеру, бывший председатель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт - а также на одиозного украинского олигарха Дмитрия Фирташа, чьей экстрадиции требует чикагский суд в связи с коррупционным расследованием.

То, как Порошенко обошелся с Саакашвили, стало серьезным оскорблением. Официальным основанием является то, что Саакашвили при заполнении документов на получение украинского гражданства в 2015 году, сообщил, что не имеет судимости. В то время это было не только общеизвестной информацией, но с тех пор дважды правительство Порошенко отклоняло запросы Грузии о выдаче Саакашвили по той причине, что обвинения были строго политическими. Аналогичным образом Европейский союз и Соединенные Штаты отказали Грузии в просьбе задержать Саакашвили.

Реакция реформаторов в Украине была незамедлительной. Бывший министр экономики и торговли Айварас Абромавичус, который также покинул правительство Порошенко после того, как разочаровался в намерениях президента бороться с коррупцией, написал Atlantic Council по электронной почте: "Я считаю, это очень печальное событие. И для Михо, зная, насколько близка ему Украина, и тем более для президента Порошенко, поскольку он показывает, что его разум настроен неправильными образом".

Другой депутат Верховной Рады Мустафа Найем написал в Facebook: "получение гражданства Саакашвили - самая тупая вещь, которую мог сделать Порошенко… глупее было только заключение в тюрьму Тимошенко Януковичем".

Однако, как пояснил депутат Верховной рады Сергей Лещенко, проделанный маневр будет удерживать Саакашвили за пределами Украины. "Саакашвили не может вернуться в Украину физически, поскольку он будет задержан по прибытии в аэропорт Борисполь, а затем экстрадирован в Грузию".

Решение Порошенко, по мнению Лещенко, имеет целью заставить Саакашвили "остаться в Америке и забыть об украинской политике", но это " ещё далеко не все". Следующей мишенью станет глава Национального антикоррупционного бюро, а затем и другие.

"В прошлом году это был я и Мустафа Найем, позже Виталий Шабунин (глава Центра противодействия коррупции), затем мэр Львова Андрей Садовый с проблемой утилизации мусора, а теперь вот это", - объяснил он в недавнем интервью

Хотелось бы надеяться, что гражданское общество Украины, ЕС, МВФ, а теперь и Соединенные Штаты, Франция и Германия будут продолжать настаивать на борьбе с коррупцией.

Саакашвили может оказать более объединяющее воздействие на Украину в изгнании, чем применяя собственные усилия на местах. Недавно "Украинская правда" проиллюстрировала это: "Цель нашей редакционной статьи - не защита политики Михаила Саакашвили… речь идет о будущем украинской демократии".

Именно.

Оригинал на Atlantic Council

Перевод: Андрей САБАДЫР, специально для UAINFO

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