Atlantic Council: Обмен стоил своей цены

Ценой обмена стал Владимир Цемах, которого захватили украинские правоохранители во время спецоперации на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

В субботу, 7 сентября, два самолета одновременно вылетели из Киева и Москвы навстречу друг другу. Как в детской математической задаче. Но это была не игра. В самолетах были настоящие люди. 35 украинцев - политических заключенных, получивших в России тюремные приговоры от 6 до 22,5 лет, и военнопленных - летели в одну сторону. 35 человек, задержанных в Украине по подозрению в совершении преступлений, находились на другом самолете, пишет выпускающий редактор ZN.UA Александр Хребет для Atlantic Council.

Впервые с декабря 2017 года Россия и Украина обменялись заключенными.

Российский президент Владимир Путин впервые прокомментировал обмен в четверг, 5 сентября. Он сказал, что переговоры находятся на финальной стадии, чтобы стало знаком того, что обмен, наконец, состоится.

После того, как 30 августа обмен сорвался, появилась информация о том, что сделка не состоялась, потому что Россия хотела включить в список потенциального подозреваемого и ключевого свидетеля по делу рейса MH-17, который сбили в небе над Донбассом в 2014. Тогда погибли 298 граждан из десяти стран.

Ценой обмена стал Владимир Цемах, которого захватили украинские правоохранители во время спецоперации на неподконтрольной Киеву территории Донбасса в конце июня. Во время этой спецоперации погиб украинский разведчик, Александр Колодяжный - киборг, который вывесил украинский флаг над зданием Донецкого международного аэропорта.

Цемах все-таки был включен в список на обмен, и на специальном самолете отправлен в Москву. Нидерландские прокуроры просили власти в Киеве не выдавать Цемаха России, пока они не допросят его по делу MH17. Об этом также попросили около 40 европейских депутатов, которые написали открытое письмо украинскому президенту. Зеленский после обмена сообщил, что Цемаха неоднократно допросили. Но не сказал, кто именно допрашивал. Генеральная прокуратура Украины засекретила информацию о допросе Цемаха, но не опровергла и не подтвердила информацию о том, что его допросили следователи из Нидерландов.

Однако включение Цемаха в список на обмен было очень важным для самой Украины. Критики Зеленского в Украине говорили, что Цемаха менять нельзя. Сам Зеленский молча принял такую критику. Своей позицией и тихими переговорами, которые не были анонсированы, президент Зеленский выбрал единственное верное решение. Без Цемаха политзаключенные и военнопленные все еще были бы в России, и Кремль мог бы усилить давление на Украину в его неподражаемом стиле. С агрессией.

Если Цемах действительно важный фигурант дела по MH17, нет никакой гарантии, что скажет правду или вообще заговорит. Подозреваемые в совершении ужасных преступлений чаще всего молчат или пытаются оправдать себя на суде. Такое уже случалось во время Международного трибунала по бывшей Югославии.

Тем не менее, следователи допросили Цемаха. Украинские, голландские, или вообще обе стороны. Они получили всю информацию, которую смогли. Если вообще Цемах заговорил. Кроме того, нет оснований полагать, что суд по делу MH17 когда-либо состоится. Голландские власти считают, что Россия будет сотрудничать, хотя Москва не проявляет никаких признаков согласия.

Требование Путина включить Цемаха в список на обмен является еще одним подтверждением неразрешимой позиции Кремля.

За более чем сто дней президентства Зеленского его внешнеполитическая стратегия едва заметна. В этом есть смысл. Политический новичок опасается совершить ошибку, которую остро воспримут в Украине и могут расценить как слабость за рубежом, особенно за кремлевскими стенами. Поэтому Зеленский и его команда не раскрывают все свои карты. Вместо этого они пытаются шаг за шагом достичь своих внешнеполитических целей.

В аэропорту "Борисполь", где в воздухе витала эйфория, Зеленский рассказал о том, что переговоры с Путиным об обмене начались 7 августа. Президенту- новичку без опыта переговоров на высоком уровне удалось в течение месяца договориться человеком, который руководит самой большой страной в мире в течение последних 20 лет. В переговорах с Путиным Зеленский определенно достиг успеха. И это его вторая победа с тех пор как он вступил в должность. Первой была отмена депутатской неприкосновенности.

Дипломатическая стратегия Зеленского станет более обозримой, когда его дипломатическая команда будет полностью укомплектована. Весь мир сегодня наблюдал за его первыми шагами в этом направлении на бетоне аэропорта "Борисполь", и этот успех также может придать новому президенту больше уверенности.

Сразу же после того, как освобожденные украинцы воссоединились со своими близкими, Зеленский сообщил, что закончился первый этап по достижению мира в Донбассе. Он добавил, что они с командой "знают, что делать дальше".

Но остается открытым другой вопрос. Насколько Кремль, который до сих пор не признал своего участия в конфликте, готов к прекращению огня в Донбассе? Но восточная Украина - это только одна часть конфликта. Есть также Крым, где фактическими заложниками Кремля уже шестой год остаются сотни тысячи украинцев, резюмирует Хребет.