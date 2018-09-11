Atlantic Council (США): Забудьте о «Джавелинах». Что нужно Украине, чтобы привлечь внимание Путина

Американские СМИ продолжают нагнетать антироссийскую истерию, твердить о российской угрозе для Ураины и призывать правительство США поставить Киеву современное вооружение для «повышение способности Украины к самозащите с еще большим общим давлением на Москву».



Посол США Курт Волкер недавно сказал «Гардиан», что США готовы предложить Украине новое вооружение, чтобы она могла защитить себя. Без сомнения, украинской армии нужно это оружие. Москва ведет одновременно военную и экономическую войну против Киева в Черном и Азовском морях. Она заблокировала украинские суда в обеих акваториях, настаивая на своем праве проверять «иностранные» корабли, а также расширила морскую зону отчуждения вплоть до Одессы.

У Москвы есть возможности провести десантные операции на украинском побережье, чтобы изолировать Мариуполь и юг страны. Это все потому, что она постоянно наращивает присутствие наземных, воздушных и военно-морских сил в Крыму и вокруг него. На что была бы похожа такая атака? Россия могла бы обстрелять украинские наземные базы с кораблей. Другая возможность — применить военно-десантные войска или же объединить их наступление с операцией в море. Тот факт, что все российские ВДВ принимают участие в учениях «Восток-2018», может означать готовность российского правительства применить их в будущей «десантной» высадке во время первой фазы атаки смешанных сил на украинском черноморском побережье.

Московская блокада Азовского моря, вероятно, может расшириться на все побережье Украины, включительно с Одессой. Целью этой атаки может быть взятие под контроль залежей энергоносителей в Черноморском бассейне, которые до сих пор в под контролем Киева. Вся аннексия Крыма в 2014 году была продиктована желанием российского правительства захватить энергетические активы Украины.

Российские операции нужно рассматривать как военное принуждение и экономическую войну одновременно. Поэтому существует острая потребность в том, чтобы США предоставили новое вооружение Украине прямо сейчас. Нет никаких признаков того, что переговоры Волкера с эмиссаром Москвы Владиславом Сурковым возобновятся в ближайшее время или что Москва теперь стремится закончить войну.

На самом деле Волкер думает, что Москва не будет делать никаких поворотов до того, как Украина проведет выборы президента и парламента в 2019 году. И он, вероятно, прав. Что нужно было бы дать Украине, чтобы она очень быстро стала способной отбить наступление России с моря? Прежде всего, Вашингтон мог бы отправить ей противокорабельные ракеты US-AGM-84 Harpoon Block II («Гарпун»), противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C LRASM A, а также норвежские ракеты NSM.

Но Украине также нужны надежные пусковые платформы и системы прицеливания, в частности радары. Поскольку Москва не хочет выполнять Минские соглашения или вести переговоры о новом мирном решении, США и ключевые европейские союзники должны объединить повышение способности Украины к самозащите с еще большим общим давлением на Москву. Причины для этого очевидны.