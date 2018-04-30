АТО официально завершилась - началась Операция объединенных сил

Антитеррористическая операция на Донбассе официально завершается и ей на смену приходит Операция объединенных сил

Как известно, смена формата Антитеррористической операции на Операцию объединенных сил прописана в законе о реинтеграции Донбасса. Согласно этому закону, в районе конфликта главным теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ. Он будет руководить силами и средствами как ВСУ, так и других военных формирований, например Нацгвардии, а также полиции, информирует "ДС".

Работники правоохранительных органов, военнослужащие и все, кто вовлечен в противостояние агрессору, подчиняются начальнику Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Командующий Объединенных сил участвует в развертывании сил и разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения ВСУ и сил обороны.

Он также имеет право докладывать непосредственно президенту о готовности и ходе выполнения задач Объединенными силами.

Как сообщала "ДС", командующим Объединенными силами был назначен генерал- лейтенант Сергей Наев.