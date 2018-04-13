АТО сменит свой формат на Операцию Объединенных сил 30 апреля - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическую операцию на востоке Украины переформатируют в Операцию Объединенных сил не позднее 30 апреля 2018 года, информация об этом доступна на сайте Президента Украины.

"Я думаю, что не через месяц, а оно должно измениться - раскрою тайну - 30 апреля", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, когда именно поменяют АТО на операцию Объединенных сил.

По его мнению, это приведет к изменению управления военной структурой.

"Думаю, что на сегодняшний день это кардинально меняет организацию управления военной структурой. Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины... Взаимодействие между СБУ и подразделениями ВСУ, Национальной полиции и Нацгвардии являются абсолютно другими, чем те, которые предусмотрены в законе о реинтеграции Донбасса и руководство переходит к Вооруженным силам Украины. В ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию", - пояснил Порошенко.

Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил и объявил о юридическом завершении антитеррористической операции в Донбассе.

20 февраля Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Сайт президента Украины