Авіакатастрофа МАУ: Україна та Іран обгворили співпрацю щодо розшифровки "чорних ящиків"

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок зустрівся з послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехром Мораді й обговорив питання подальшої співпраці щодо розслідування авіакатстрофи. Про це повідомила пресслужба МЗС в понеділок, 23 березня.

Зазначається, що представники країн обговорили питання, пов'язані з проведенням розслідування у справі збиття українського літака рейсу PS 752, зокрема, необхідність здійснення невідкладного розшифрування "чорних скриньок".

Крім того, було узгоджено подальший алгоритм взаємодії з метою встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

"Сторони також обговорили окремі питання співробітництва в умовах пандемії COVID-19, зокрема, було домовлено опрацювати спільні заходи з метою повернення додому українських та іранських громадян, які наразі перебувають на території обох держав", - резюмували в пресслужбі.

Нагадаємо, Україна все ще не має доступу до "чорних скриньок" зі збитого літака МАУ. Міністерство закордонних справ і Рада нацбезпеки і оборони України активно працюють над тим, щоб Іран надав доступ до "чорних скриньок", оскільки Організація цивільної авіації Ірану не змогла розшифрувати їх.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зажадав, щоб самописці передали Франції, так як у Ірану немає технічної бази для повноцінного аналізу пошкоджених "чорних ящиків".