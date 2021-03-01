Аваков анонсував нові "плівки Медведчука-Суркова"

Незабаром будуть оприлюднені ще кілька записів розмов лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього куратора окупованого Донбасу в Кремлі, експомічника президента РФ Владіміра Путіна Владислава Суркова.

Про це глава МВС Арсен Аваков заявив в інтерв'ю на телеканалі "1 + 1".

"Якісь гарні люди взяли і опублікували цей його розмова з Сурковим. Мені, наприклад, відомо, що це не остання розмова, там буде ще. Це теж потихеньку стає прозорим і ясним", - зазначив Аваков.

Він зазначив, що розмова відбувалася в грудні 2014 року - між боями за Іловайськ і за Дебальцеве.

Окремо Аваков заявив, що Медведчуку допоміг повернути політичний вплив п'ятий президент Петро Порошенко.

"Він [Порошенко] спробував приборкати цей механізм. Він вирішив, що він на цьому його егоїзмі вирішить свої якісь проблеми. І дав Медведчуку силу, якої той не мав. Ким Медведчук був після революції? Де? Ніде ", - вважає глава МВС.



