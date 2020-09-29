Аваков емоційно відреагував на слова Фокіна про війну з Росією

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на слова заступника голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольда Фокіна, який засумнівався в тому, що Росія веде війну проти України.

На своїй сторінці в Facebook глава МВС розмістив емоційний пост, в якому розкритикував заяву Фокіна.

"Фокін, на війні, якої, як ви говорите немає - загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від російських Градів під Савур-Могилою та Іловайськом!?.. Мерзотник. "Их там нет" - це слова Путіна, а не представника України", - написав міністр.

На думку Авакова, останні тижні слова Фокіна завдають великої шкоди для України і "приносять біль і гнів в серця українців".

"Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати, як мінімум, знову на пенсію...",- додав глава МВС.Заява Фокіна про війну з Росією Сьогодні Фокін на засіданні комітету парламенту заявив, що поки не бачив підтверджень того, що Росія веде війну проти України. "Що стосується війни. Я не політик і зробити якесь визначення цього я не можу. Тому ніякого підтвердження, що там ведеться війна між Росією і Україною поки я не бачив", - сказав він.

Після цих слів і попередніх подібних заяв Фокіна у Раді ініціювали його відкликання зі складу Мінської переговорної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Вітольд Фокін заявив, що не бачить на Донбасі війни між Україною та Росією