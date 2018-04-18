Аваков и директор ФБР подписали меморандум о взаимном сотрудничестве

Министр внутренних дел Арсен Аваков и директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве, сообщает Департамент коммуникации МВД.

"Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов. В частности, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", - рассказал Аваков.

Он пояснил, что это рамочное соглашение между МВД и ФБР позволит сделать "радикальный прорыв" в вопросах, касающихся обмена информацией, доступа к тем или иным техническим возможностям.

"И одна из таких возможностей - это второй документ, который мы сегодня подписали между Нацполицией и Департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью. С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз, которые поступают к нам от путинского режима. И также наметили некоторые общие шаги, которые позволят бороться с российской агрессией", - сказал глава МВД.

По словам Авакова, во время встречи стороны также обсудили задержание участников международной преступной платформы, известной как Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

"Речь идет о задержании хакера, которого США обвиняли в использовании фальшивых документов и присвоении средств. Этот преступник был арестован в Полтаве", - сказал министр.

Он отметил, что американские коллеги поблагодарили за работу украинских специалистов. По словам главы МВД, совместная борьба Украины и США с киберпреступностью будет продолжаться и дальше, поскольку это деятельность не имеет границ.

Как рассказал ранее руководитель САП Назар Холодницкий, сотрудники ФБР находятся в Украине и сотрудничают с антикоррупционным бюро на основании Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2016 году. По словам Холодницкого, американские специалисты не принимают участия в расследовании преступлений и не являются оперативными сотрудниками.

Напомним, что после спецоперации НАБУ по выявлению коррупции в Государственной миграционной службе, генпрокурор Юрий Луценко назвал незаконными совместные операции НАБУ и ФБР на территории Украины.