Аваков и Яценюк будут обсуждать план по Донбассу с Порошенко, - Антон Геращенко

Глава МВД Арсен Аваков и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, скорее всего, будут обсуждать план по возвращению Донбасса с президентом Укрраиины. Об этом в комментарии корреспонденту телеканала "112 Украина" заявил нардеп от "НФ" Антон Геращенкою

"Пока господин Аваков не предоставит этот план общественности, я не уполномочен комментировать этот план. Я с ним знаком. Это является одним из вариантов решения проблемы с возвращением оккупированных территорий. Я думаю, что Арсен Борисович будет эту ситуацию вместе с лидером нашей партии Арсением Яценюком обсуждать с президентом Украины", - заявил Геращенко.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о плане возврата оккупированных территорий Донбасса, который "не связан и с малейшими уступками путинскому режиму".

Чиновник также сказал, что мы находимся в таком промежутке времени, когда вопрос можно решить быстро и дипломатическим путем. "Не военным путем", - подчеркнул он.