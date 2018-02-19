Аваков инициирует прекращение охраны судов полицейскими и гвардейцами

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков возмущен тем, что суд отпустил на поруки народных депутатов мужчину, ранившего полицейского во время охраны Соломенского районного суда Киева, ввиду чего намерен внести проект постановления о прекращении функций охраны судов со стороны Нацполиции и Нацгвардии, а также просит премьер-министра Владимира Гройсмана созвать внеочередное заседание правительства.

"С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина. (...) В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!" - написал глава МВД на странице в Фейсбуке в понедельник.