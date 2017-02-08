Аваков: Не исключено, убийство Шеремета политическое и заказано в РФ

Следствие не исключает, что убийство журналиста Павла Шеремета было политическим заказом, которое могли организовать в России.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 8 февраля на пресс-конференции, посвященной подрыву Шеремета 20 июля 2016 года.

"Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации", - сказал Аваков.

Он также огласил несколько фактов, связанных с убийством Шеремета.

"На месте преступления в момент его совершения присутствовала съемочная группа "17-го канала", которая вела прямую трансляцию событий. Ровно такая же ситуация была у нас 16 апреля 2015 года во время ситуации вокруг убийства Олеся Бузины. Журналисты утверждали, что в обоих случаях оказались на местах убийств случайно", - отметил глава МВД.

Он также сообщил, что при мониторинге телефонных соединений в районе места преступления в промежутке, близком ко времени его совершения, зафиксировали "1193 соединения с российскими абонентами".

"Активизация части из этих абонентов совпадает по времени и сигналам предварительно с информационной активностью, какая у нас была во время Крестного хода УПЦ МП в июле 2016 года", - сказал Аваков.

"И в тот же период под предлогом участия в некоем слете приверженцев одной из нетрадиционны церквей в Киеве - я не называют конкретику намеренно - организованно въехала большая группа граждан Российской Федерации.

Соединение мобильных телефонов представителей этой группы зафиксированы вблизи места жительства и работы Павла Шеремета за несколько дней до преступления и утром 20 июля в районе взрыва. После чего удивительным образом были локализованы и ушли на нет", - добавил он.

В расследовании данных обстоятельств следствие направило поручения в ряд стран для изучения этих людей и их активности в те несколько дней в Киеве.

"Следствие имеет обоснованные предположения о возможной причастности этих людей к совершению преступления", - заявил Аваков.