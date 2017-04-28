Аваков: не позволим российским провокаторам расшатать ситуацию во время Евровидения

Об этом министр внутренних дел Украины заявил сегодня, 28 апреля, во время подхода к журналистам

"Мы тщательно готовимся к проведению песенного конкурса "Евровидение-2017". Мы не видим угроз ни в Киеве, ни в любом другом городе. Мы не позволим российским провокаторам расшатать ситуацию в Украине", ‑ отметил глава МВД.

Напомним, что недавно состоялись тактико-специальные учения по вопросам безопасности во время международного песенного конкурса "Евровидение-2017". В финальной фазе было задействовано 600 правоохранителей и 50 единиц техники Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы.