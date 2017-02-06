Аваков обещает назначить нового главу Нацполиции в среду

Министр внутренних дел ожидает, что Кабмин поддержит его предложение по руководителю Нацполиции

Новый глава Национальной полиции Украины будет назначен в среду, 8 февраля. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает "Эспрессо".

"Я доволен уровнем кандидатов и надеюсь, что все они будут работать со мной. В среду внесу кандидата. Я рассчитываю, что Кабмин поддержит предложение комиссии и министра", - сообщил министр.

Отметим, члены квалификационной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Национальной полиции представили на рассмотрение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова кандидатуры Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.

Напомним, ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков может в среду, 8 февраля, подать Кабинету министров Украины кандидатуру на должность главы Национальной полиции.