Аваков подав у відставку - заява

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав заяву про відставку. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Спасибі команді МВС за роки спільної роботи. Дякую кожному офіцерові, рядовому і службовцю. Маю честь!", - йдеться в заяві.

За даними одного джерела LIGA.net, написати заяву міністра попросив особисто президент Володимир Зеленський.

Рік тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що тема відставки Авакова "вже себе вичерпала".

До цього в Раді вже реєстрували законопроект про відставку міністра - його підписали тільки 55 нардепів.

У серпні 2020-го у Зеленського заявили, що Аваков нібито намагався "перетягнути на себе функції" глави держави.

У березні цього року глава МВС сказав, що пішов би у відставку, якби не був згоден з рішеннями Зеленського.

Пізніше Зеленський, коментуючи хід розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, сказав, що Аваков не залишиться міністром, якщо підозрюваних засудили незаконно.