Аваков подав у відставку - заява

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав заяву про відставку. Про це повідомляє прес-служба міністерства.
"Спасибі команді МВС за роки спільної роботи. Дякую кожному офіцерові, рядовому і службовцю. Маю честь!", - йдеться в заяві.
За даними одного джерела LIGA.net, написати заяву міністра попросив особисто президент Володимир Зеленський.
Рік тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що тема відставки Авакова "вже себе вичерпала".
До цього в Раді вже реєстрували законопроект про відставку міністра - його підписали тільки 55 нардепів.
У серпні 2020-го у Зеленського заявили, що Аваков нібито намагався "перетягнути на себе функції" глави держави.
У березні цього року глава МВС сказав, що пішов би у відставку, якби не був згоден з рішеннями Зеленського.
Пізніше Зеленський, коментуючи хід розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, сказав, що Аваков не залишиться міністром, якщо підозрюваних засудили незаконно.