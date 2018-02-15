Аваков попытался договориться с Януковичем в Крыму, - Турчинов

В 2014 году тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко и в то время и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков отправились в Крым, чтобы провести переговоры с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Оболонского райсуда Киева по рассмотрению дела о государственной измене Януковича.

Турчинов вспомнил, что тогда Виктора Януковича попытались убедить написать заявление об отставке с поста президента, когда тот еще находился в Крыму.

Для этого Верховная Рада отправила тогдашнего председателя СБУ Валентина Наливайченко и в то время и.о. министра внутренних дел Арсена Авакова в Крым, но там им не удалось найти Януковича.

Как известно, Александр Турчинов на момент аннексии Россией Крыма, в 2014 году, после бегства Виктора Януковича из Украины был избран на должность председателя Верховной Рады исполнял обязанности президента Украины, до избрания президентом Петра Порошенко