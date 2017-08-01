Аваков предлагает лишать гражданства тех, кто получит российский паспорт

Арсен Аваков предлагает автоматически лишать украинского гражданства тех, кто получит паспорт России

Об этом написал у себя в Facebook министр МВД Арсен Аваков.

"Если после трех лет войны все еще остается тот простак, который хочет воссоединится с "матушкой Россией" - пусть !. . Пусть берет себе российский паспорт! Только наше украинское гражданство с такого рода поступком совместимо быть не должно. Никак", - пишет он.

По его словам, уже осенью Верховная Рада должна пересмотреть процедуру предоставления и лишения гражданства страны, четко выписав все критерии.

"Убежден, что осенью, с началом работы парламента нужно немедленно вносить изменения в украинское законодательство более четко, твердо и недвусмысленно прописав процедуры предоставления и лишения гражданства", - пишет Аваков

По словам министра МВД это обезопасит Украину от захватнических планов Кремля.