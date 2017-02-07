Аваков предлагает назначить главой Нацполиции Князева

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает Кабинету Министров назначить главой Национальной полиции Сергея Князева.

Об этом Аваков сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодняшним вечером внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева - на назначение главы Национальной полиции. Премьер-министр примет решение о внесении поданной кандидатуры на завтрашнее заседание Кабинета Министров", - написал он.

Аваков отмечает, что сейчас Князев, имеющий степень кандидата юридических наук, возглавляет департамент уголовного розыска Национальной полиции.

Он работал в уголовном розыске с 1995 года и прошел путь от оперуполномоченного в Белой Церкви до начальника управления уголовного розыска в Киевской области.

Кроме того, Князев возглавлял областные управления полиции в Закарпатской и Ривненской областях, работал в Киевской и Донецкой областях.

За мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины в декабре 2014 года он был награжден Орденом Данилы Галицкого.

Как сообщали Українські Новини, ранее конкурсная комиссия прогнозировала, что назначение Кабмином главы руководителя Национальной полиции состоится 8 февраля.

Конкурсная комиссия избрала заместителя главы Нацполиции - руководителя аппарата Константина Бушуева, главу Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи, адвоката Андрея Вишневского и начальника департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Князева претендентами на должность главы Нацполиции.

Напомним, и.о. главы Нацполиции Вадим Троян и начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко отказались от участия в конкурсе.