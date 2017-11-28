Аваков предупреждает о высокой угрозе "внутренней атаки" для дестабилизации ситуации в Украине

Аваков заявил о предотвращении правоохранителями в последнее время ряда направленных на дестабилизацию внутренней ситуации в стране провокационных акций

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о предотвращении правоохранителями в последнее время ряда направленных на дестабилизацию внутренней ситуации в стране провокационных акций и не исключил дальнейших попыток совершения таких операций.

"Фактор внутренней атаки остается главным компонентом. И то, что запахло на фронте, не значит, что запахло внутри. Несколько месяцев назад мы задержали группу наших граждан в момент пиковой дискуссии с Венгрией, которые по указанию кураторов ехали взрывать венгерский памятник на границе с Украиной. Мы их задержали: оказалось, что эти же люди по указанию тех же кураторов бросали гранаты в посольство США, Чехии... ", - сказал он во вторник в Киеве в ходе Национального экспертного форума "Украина: в стремлении к равновесию".

Министр внутренних дел Украины также пообещал обнародовать в ближайшие дни информацию о случаях, "когда совсем недорого, за несколько сотен долларов, нанимаются люди, чтобы точечно пробовать дестабилизировать ситуацию".

"Но когда есть баланс, нам такие атаки не страшны. Но когда мы заняты внутренней борьбой или постоянными выборами, мы уязвимы", - добавил А.Аваков.