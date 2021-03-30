Аваков про російську мову: Ми не лише можемо, а й зобов'язані використовувати її для контрпропаганди

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступає за створення проукраїнського російськомовного телеканалу для усунення монополії пропаганди РФ на міжнародному інформаційному ринку.

На своїй сторінці у Facеbook міністр зазначив, що будь-яка мова живе і розвивається в середовищі її носіїв, тому "неможливо цей процес ні зупинити, ні заборонити".

"Російська мова - не торгова марка з правом повного розпорядження! Старша за походженням українська мова, безумовно, багатша, образніша та яскравіша за російську - сперечайтеся хто хоче - але нашій, українській культурі належить і весь корпус літературної спадщини наших класиків, зокрема й тих, хто писав російською. Чому ми, українці, маємо відмовлятися від мови Гоголя, Квітки-Основ'яненка, Шевченка, Носова, Зощенка, Булгакова, Віктора Некрасова й сотень інших прекрасних українських російськомовних письменників?" - наголосив Аваков.

Міністр, позиціонуючи себе як "російськомовного українського націоналіста", впевнений, що Україні слід вітати розвиток "НАШОЇ російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і давати їй можливість вільно розвиватися".

При цьому Аваков наголосив, що державною мовою, поза сумнівом, може бути лише українська. "Проте російська, кримськотатарська, румунська, угорська, болгарська та інші мови, які живуть в Україні, - мови спілкування і культури, сімейної спадщини, частина багатої української культурної аури. Ці мови також належать українцям!" - додав він.

У цьому контексті Аваков заявив про доцільність використання російської мови для контрпропаганди. "В умовах підступної гібридної війни, розв'язаної проти України путінським режимом, у якій така велика пропагандистська складова, - ми не лише можемо, а й зобов'язані використовувати російську мову для контрпропаганди".

За словами міністра, російською мовою розмовляють і розуміють її близько 300 мільйонів людей у світі. "З них лише половина (!) живе в РФ. Для багатьох, хто розуміє російську мову, важливо мати можливість отримувати чесну, а не путінську інформацію своєю мовою", - сказав він.

Аваков наголосив: "Необхідно створити якісний російськомовний український і проукраїнський телеканал, який міг би переламати пропагандистську монополію РФ на міжнародному інформаційному ринку. Світ повинен знати правду й розуміти різницю між новинами та фейками російської пропаганди!"