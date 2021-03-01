Аваков - про сім років у МВС: Це не солодке крісло, а смажена сковорідка

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що Президент Володимир Зеленський не пропонував йому посаду прем'єр-міністра.

Про це Аваков сказав у інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ні, не пропонував", - уточнив міністр.

Відповідаючи на питання, чи має Аваков якісь претензії на прем'єрське крісло, він спитав: "А чому я маю мати такі претензії?".

"Я що, виграв вибори? Моя партія прийшла No 1 чи No 2? Вибори виграв Зеленський, його партія прийшла No1. Питання про прем'єрство - це питання того, хто виграв на виборах, ось так я до цього ставлюся. Я знаходжуся у цьому кріслі (очільника МВС - ред.) дуже довго, 7 років і кілька днів. Це - смажена сковорідка, це - не щастя цілий рік. Це не солодка ситуація, не солодке місце. І тут для мене, якщо я знаходжу для себе мотивацію, як державник передусім, знаходитися на цій позиції, для мене це - окей", - уточнив він.

Окремо відповідаючи на питання, як йому вдається тримати однакову дистанцію з олігархами, очільник МВС зазначив, що не тримає цю дистанцію.

"Я спілкуюся з усіма політиками, починаючи від Рабіновича і Бойка і всіх інших... і з тим боком, і з тим боком. І навіть з Петром Олексійовичем (Порошенком - ред.) можу поговорити", - повідомив Аваков.

Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року.