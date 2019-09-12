Аваков прокомментировал слухи о своей оставке



Министр внутренних дел Арсен Аваков дал комментарий по поводу слухов об его отставке, сообщает theБабель.

Известно, что некоторые Telegram-каналы вечером 11 сентября начали публиковать информацию о том, что Аваков уходит отставку.

Глава МВД подтвердил, что он написал заявление об увольнении. Однако в команде Зеленского было принято решение, что все, кто на руководящих должностях должны писать их. И они хранятся в ОПУ.

"У этого президента мое заявление об отставке будет всегда на столе", - сообщил министр.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о ликвидации экономического департамента Национальной полиции.