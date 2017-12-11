Аваков рассказал, как ездил за Януковичем в Крым

Во время заседания в Оболонском районном суде Киева по делу о госимзене экс- президента Виктора Януковича, по которому планируется допросить и президента Петра Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что после побега экс-гаранта из Киева поехал за ним в Крым. Об этом он рассказал во время допроса.

По его словам, главной целью его поездки 23-24 февраля 2014 года на полуостров было узнать, какие дальше планы у Януковича.

"Был лично с визитом в Крыму 24 февраля, точнее с 23 на 24 и вместе с Валентином Наливайченко (на тот момент и. о. главы СБУ - ред.) имели возможность посмотреть всю ситуацию детально. Начиная от ситуации после митинга крымско-татарского народа в Симферополе, мы отправились в сторону Севастополя с тем, чтобы понять, куда же делся Виктор Федорович Янукович, в каком он состоянии, каковы его планы и как он собирается осуществлять дальнейшие свои функции. Это была ключевая задача моей поездки", - рассказал Аваков.

Он отметил, что хотел возвращения тогда еще президента назад в Киев к исполнению его обязанностей.

"Я летал туда не для того, чтобы, как принято говорить, поймать Януковича, заковать его в кандалы и привезти и бросить на растерзание толпе. На тот момент у нас не было ни соответствующих решений, ни соответствующих функций. Мы ехали туда для того, чтобы найти Виктора Федоровича. Я хотел иметь с ним, как государством назначенный функционер, разговор, кстати, в котором надеялся, что Виктор Федорович Янукович вернется к исполнению своих обязанностей и вернется на территорию страны", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, сегодня в суде также был допрошен по этому же делу бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Так, он рассказал, когда Янукович впервые попросил Путина ввести войска.

Напомним, 24 февраля 2014 года Арсен Аваков рассказывал, как сбежал Янукович.