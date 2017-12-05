Аваков: Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что экс-губернатор Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Любой конфликт имеет только законный путь разрешения - пока не будет решения суда - все происходящее не найдет решения. Саакашвили обязан подчиниться требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения", - подчеркнул Аваков.

Утром 5 декабря 2017 года соратник экс-губернатора Одесской области Давид Сакварелидзе сообщил, что в квартире Саакашвили в Киеве проводится обыск. Сам лидер партии Рух новых сил при этом забрался на крышу дома и якобы обещал спрыгнуть, если его попытаются задержать.

Позднее сотрудники СБУ все же увели его с крыши (видео), вывели из дома, усадили в авто, которое было заблокировано сторонниками политика. Все это сопровождалось потасовками протестующих с силовиками (фото).

Ближе к 14:00 сторонники Саакашвили вытащили его из автомобиля СБУ.