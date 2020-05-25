Аваков створив у Нацполіції засекречений департамент. (документ)

Департамент захисту інтересів суспільства і держави створили в Національній поліції України. Про його структуру, кількість працівників, повноваження і функції спробували дізнатися ЗМІ.

У Нацполіції з’явився новий департамент, про який у відомстві відмовляються оприлюднювати інформацію. Про це у понеділок, 25 травня, повідомив Центр протидії корупції.

На запит Центру до Нацполіції щодо того, чим же конкретно займатиметься новостворений Департамент захисту інтересів суспільства і держави, там відповіли: “протидією загроз, які посягають на інтереси суспільства і держави”. Жодної іншої інформації про нього не надали, пояснивши, що дані про структуру, чисельність, особовий склад, повноваження і функції є “службовою інформацією”.

Раніше ASPI news повідомляло, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, які в нього насправді стосунки з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Також повідомлялося, що Арсен Аваков пояснив, як Україна буде виходити з карантину за умов відсутності вакцини проти коронавірусу та протоколів дієвого лікування.

Інформаційне агентство ASPI

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