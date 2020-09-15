Аваков: У МВС достатньо сил та засобів для контролю передвиборчого процесу

У МВС достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу. Про це під час засідання координаційного штабу щодо місцевих виборів заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає пресслужба МВС.

"Я хочу звернутися до усіх учасників виборчого процесу із закликом суворо дотримуватися закону, не порушувати правила агітації, не вдаватися до незаконних схем та оборудок, не розхитувати ситуацію на своїх округах. В МВС України достатньо сил, засобів та мотивації для контролю передвиборчого процесу. У нас є чіткий план дії із врахуванням всіх можливих викликів цього виборчого процесу. Він, як і попередні президентські та парламентські вибори, має пройти в правовій площині", - сказав Аваков.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що за всі роки незалежності таких складних виборів Україна ще не мала, тому вони мають пройти якомога прозоро та демократично.

"Звертаю увагу на новий адмінустрій і питання виборів в ОТГ, що відкриває доступ до розпорядження землею. І дуже багато кандидатів і політичних сил йтимуть на вибори з цих міркувань. Що стосується підрахунку голосів то він буде вкрай складним та важливим. Що стосується голосування військовослужбовців та правоохоронців, які будуть забезпечувати публічний порядок під час виборів, наше завдання дати можливість їм також проголосувати", - додав Данілов.

Нагадаємо, нещодавно очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до учасників майбутньої виборчої місцевої кампанії із закликом суворо дотримуватися закону. За його словами, жодна партія і жоден кандидат не отримає преференції від МВС чи поліції, але кожен може розраховувати на захист і забезпечення своїх законних прав.

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