Аваков: У Саакашвили и других участников "прорыва" есть два варианта

Аваков призвал Сакашвили и участников акции на границе пройти процедуру оформления незамедлительно

Экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили, а также другим участникам "прорыва", незаконно перешедшим украинскую границу, нужно выбрать один из вариантов дальнейшего развития событий, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы", - написал он на своей странице в Facebook.

Аваков также подчеркнул, что каждый участник акции и нападений на силовиков на пункте пропуска Шегени "будет "офизичен", установлен и подвергнется наказанию со стороны закона".

Министр добавил, что всем участникам "прорыва", в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний.

Напомним, вечером 10 сентября сторонники экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили прорвали оцепление силовиков на пункте пропуска Шегини и провели политика на территорию Украины.

По данным Госпогранслужбы, во время прорыва пострадали несколько бойцов Национальной полиции и пограничной службы.

В МВД сообщили, что во время незаконного прорыва через границу Украины в пункте пропуска Шегини Львовской области пострадали 11 полицейских.

По факту "прорыва" полиция открыла уголовное производство. Участникам акции грозит до пяти лет тюрьмы.

Саакашвили приехал на автобусе до ПП Шегини после неудачной попытки пересечь польско-украинскую границу на поезде Интерсити Перемышль-Львов- Киев.

Михеил Саакашвили вернулся в Украину, несмотря на лишение украинского гражданства и заявления пограничников отобрать у него паспорт гражданина Украины.