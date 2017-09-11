Аваков: Видит Бог, вчера я старался сделать все, чтобы вывести пограничников и полицейских из политического процесса.

Видит Бог, вчера я старался сделать все, чтобы вывести пограничников и полицейских из политического процесса.

Да, я запретил и тем и другим применять оружие и силовые воздействия на участников массовых акций у границы. Мы разделяли потоки, продумывали логистику и думали о безопасности собравшихся людей – прежде всего. Мы работали весь день на локализацию и предотвращение провокаций на столкновение сторонников и противников Саакашвили. Мы блокировали и задержали несколько десятков человек «спортивного телосложения», приехавших на границу устроить «махач»...

Под вечер, мы не стали перебрасывать отряд полицейских тактиков из Краковца в Шегени, так как вероятность вспышки конфликта в Краковце между противоборствующими людьми была высока...

Все время, пока саакашвили-сотоварищи ёрзали у границы меж идиотской историей с поездами и разными маршрутами «прорыва» – я переживал только за одно – за силовую провокацию. И мне не важен был фактор статуса апатрида – с этим пусть разбирается суд. Мне важно было не допустить силового столкновения и пролитой крови.

...Провокация все же состоялась. Крови не было – хорошо... Но цена всему этому оказалась слишком высока...

Унизительная «картинка» прорыва границы со стороны Украины массовкой «активистов». Мурло, со спины схватившее за шею молодого солдата пограничника, стоящего на РУБЕЖЕ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ – это мрак. И дело не в личностях и не в сути конфликта... Это самоубийственное разрушение институциональности. Это развал фундаментов, на которых мы строим страну – вне зависимости от тех или других политических групп у власти. И если эти фундаменты будут разрушены, по любому поводу – мы не государство, а толпа людей, бездарно живущих на территории... И вопрос только времени, когда этим воспользуется великорусский шовинист или европейский националист...

Господа политики, не смейте этого допускать, планируя свою политическую игру и карьеру! НЕ РАЗМЕНИВАЙТЕ УКРАИНУ – в угоду личным политическим целям! И вы, и я – лишь маленький эпизод в истории великой страны. Что бы ни было – и находясь во власти, и находясь в оппозиции – рискуйте и жертвуйте своей личной позицией – но никогда не смейте идти в азартный ва-банк, рискуя интересами Украины!

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Я смотрел на эти кадры бегущей массовки, опьяненной безнаказанностью – гикающей и сминающей пограничников – и вспоминал пограничную заставу Изварино 2014-го.. Мне больно за эту аналогию – простите мне – но дежавю было слишком явным... Только флаги не русские...

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Вчера пограничный переход Майорское подвергся обстрелу со стороны врага. Мы знаем как укрыться от огня врага там и как ответить – по факту обстрела никто не пострадал. В те же часы пограничный переход Шегени был взят штурмом... И радостные народные депутаты – выстроив вокруг себя толпу – незаконно провели в страну около 40 человек, включая Саакашвили и несколько иностранцев... По факту инцидента 16 пограничникам и полицейским пришлось оказать медицинскую помощь...

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1. По факту организации прорыва границы Национальная полиция возбудила уголовное дело по ст. 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Начато расследование и формальная процедура сбора фактов и доказательств. Это «тяжелая» статья. Уверен, прокуратура нас поддержит. Как и суды.

2. Каждый персонаж, из тех, кто принимал участие в прорыве границы и нападении на пограничников и полицейских, будет «офизичен», установлен и подвергнется наказанию со стороны Закона.

3. Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы.

4. Всем участникам «прорыва», в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний.

5. Вне зависимости от поведения вышеназванных персонажей – Погранслужба, Полиция и Миграционная служба проводят необходимые законные процесуальные действия.

Арсен Аваков

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