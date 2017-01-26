Аваков задекларировал 446 тысяч грн зарплаты за 2016 год

В итальянской компании главы МВД Украины появились две новые турфирмы.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал электронную декларацию за 2016 год, указав в ней 466 тысяч зарплаты и 148 тысяч евро дивидендов по решению общего собрания компании Avitalia s.r.l, которые не прошли по счету начисления и в 2016 году не были выплачены.

Содержание новой декларации и ее отличия от декларации за 2015 год Аваков прокомментировал в Facebook. Помимо зарплаты и дивидендов, министр также указал среди своих доходов погашение номинала стоимости казначейских обязательств Военной Серии B (20 тысяч грн).

В то же время, доходы супруги Авакова за 2016 год составили 289 тыс. грн. зарплаты, а также 13 156 грн, полученых от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

"В итальянской компании, принадлежащей мне - Avitalia srl, в которой мои интересы, в соответствии с законом, при управлении представляет уполномоченный лицензионный адвокат - в сравнении с 2015 годом появились две операционные туристические фирмы, зарегистрированные в соответствующем реестре в ноябре 2016 года. 100% каждой из этих компаний принадлежит Avitalia srl. На 31.12.16 и по сей день - объявлен уставной фонд каждой из этих компаний - 10 тысяч долларов - еще не оплачен и созданные компании пока не ведут деятельности", - сообщил глава МВД.

Изменения также коснулись наличных средств и банковских счетов. По словам Авакова, он закрыл счета в Альфа-банке и увеличил присутствие в Ощадбанке и Укрэксимбанке.

Следует отметить, что в разделе нематериальных активов министр указал права собственности на "сценарий в виде рюкзаков с газетными вырезками", пошутив, таким образом, на тему связанного с ним скандала.

Электронная декларация Арсена Авакова за 2015 год также доступна в едином электронном реестре