Аваков заперечив, що розслідування справи Шеремета якось пов'язано з його кар'єрою

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав не спекулювати на справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Gро це Аваков сказав на засіданні парламенту під час Години запитань до уряду.

Він зазначив, що підозрювані відмовилися від дачі показань, участі в слідчих експериментах і перевірки на поліграфі.

Аваков, звертаючись до депутатів, закликав: "Не потрібно спекулювати політично навколо цієї ситуації. Розслідування цієї справи дуже серйозне, і воно ніяк не пов'язане з персоналіями, з кар'єрами - моєю чи інших чиновників чи поліцейських".

Міністр додав, що слідство продовжується щодо замовників, організаторів, механізмів виконання вбивства. При цьому він зауважив, що поліція звертає увагу на всі можливі версії, в тому числі конспірологічні, які з'являються "за участю деяких резонансних персонажів".

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства журналіста підозрюють п'ятьох осіб: музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, лікаря Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Яну Дугарь. Також у справі фігурує подружжя добровольців Інни ("Пума") і Владислава ("Буча") Грищенків, яке проходить підозрюваними у справі про замах на вбивство бізнесмена в Косові Івано- Франківської області. Правоохоронці стверджують, що метою вбивства Шеремета була дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні.

Підозри вручили Антоненку, якого слідство вважає організатором вбивства, Кузьменко, яка, на думку слідства, закладала вибухівку під авто журналіста, і Дугарь, яка напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину. Суд обрав Антоненку та Кузьменко запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, Дугарь - запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

21 травня Антоненку, Кузьменко та Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. За словами керівника юридичної фірми "Сенс Консалтинг" Леоніда Маслова, адвокати якої захищають Антоненка, з тексту підозри у частині мотиву прибрали "ультранаціоналістичні ідеї", "велич арійської раси" та інше, тепер у ньому йдеться, що "невстановлені особи, діючи з ряду особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту". Ці невстановлені особи "залучили" Антоненка, Дугарь і Кузьменко.

Юрист уточнив, що у кваліфікації вбивства відсутнє згадування про корисливий мотив і посилання на пункти 6, 11 ч. 2 ст 115 ККУ - корисливий або замовний мотив. За словами Маслова, Антоненко тепер не організатор, а виконавець за попередньою змовою, а Кузьменко - "лише заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок".

Крім того, підозрюваних тепер звинувачують у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, та зберіганні вибухівки - за ще двома статтями ККУ. Наприкінці травня Печерський райсуд Києва ще на 60 діб продовжив Антоненку і Кузьменко запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим Дугарь запобіжний захід змінено з нічного домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. 150 грн із зобов'язання носити електронний браслет. 1 червня в МВС заявили, що слідчі відкрили для ознайомлення стороні захисту 38 томів матеріалів справи про вбивство Шеремета, виділених в окреме провадження, проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь.

Також в МВС уточнили, що більш як 200 томів справи стосуються встановлення інших фігурантів, організаторів та замовників злочину.