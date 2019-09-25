Авакову назначили 6 заместителей, среди них - Геращенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков получил шесть новых заместителей.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который опубликовал проект распоряжения Кабинета министров о назначении замов для главы МВД.

Согласно документу первым заместителем Авакова стад Яровой Сергей Анатольевич.

Также замами министра внутренних дел назначены:

Гончаров Сергей Михайлович

Ковальчук Татьяна Ивановна

Геращенко Антон Юрьевич

Павлюченко Екатерина Владимировна

Гогилашвили Александр Генрихович

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