Авакову назначили 6 заместителей, среди них - Геращенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков получил шесть новых заместителей.
Об этом в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который опубликовал проект распоряжения Кабинета министров о назначении замов для главы МВД.
Согласно документу первым заместителем Авакова стад Яровой Сергей Анатольевич.
Также замами министра внутренних дел назначены:
Гончаров Сергей Михайлович
Ковальчук Татьяна Ивановна
Геращенко Антон Юрьевич
Павлюченко Екатерина Владимировна
Гогилашвили Александр Генрихович
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