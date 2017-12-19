Австрийский суд окончательно отказал в экстрадиции Фирташа в Испанию

Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции Дмитрия Фирташа в Испании. Во вторник суд отклонил жалобу прокуратуры, так как в испанском ордере не было представлено достаточных обоснований для ареста.

Как пишет "Страна" со ссылкой на собственные источники, в ордере не было изложено трех необходимых элемента: информация о месте, времени и описание преступления. Из него было не понятно как Дмитрий Фирташ связан с лицами, вина которых, тем более, в Испании еще не доказана.

Информацию подтвердило и австрийское издание Kronen Zeitung.

"Высший областной суд Вены во вторник не удовлетворил просьбу Испании о выдаче украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Решение является окончательным", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что для Фирташа это решение является юридическим частичным успехом.

Ранее, 14 декабря, Верховный суд Австрии приостановил решение об отправке Фирташа в США и направил запрос о законности решения о его экстрадиции в Люксембургский суд по правам человека. Таким образом Дмитрий Фирташ останется на территории Австрии как минимум до получения вердикта Люксембургского суда.

Напомним, 29 августа Земельный суд Вены отклонил запрос испанских правоохранителей на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Суд счел присланные окружным судом Барселоны документы недостаточными для обоснования европейского ордера на арест Фирташа.

Как известно, Дмитрий Фирташ обратился в Конституционный суд Австрии, чтобы избежать экстрадиции в США, где ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов. В США его обвиняют в попытке с помощью взяток на общую сумму в 18,5 млн долларов получить разрешения на добычу титана в Индии, а также в использовании американских счетов и серверов трансфере взятки индийским чиновникам.

По материалам: Страна