Австрия гарантирует всю необходимую поддержку Украине

Президент Украины Петр Порошенко после встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем не обеспокоен пророссийской риторикой Австрийской партии свободы, которая входит в правительственную коалицию с консерваторами.

Об этом Порошенко заявил в интервью австрийскому изданию Profil.

"Себастьян объяснил мне правительственную программу, в которой Украине гарантировано вся необходимая поддержка", - цитирует издание украинского лидера, отмечая, что Президент Украины говорит, что не беспокоится по поводу пророссийских настроений в АПС.

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Санкции, введенные ЕС против России, Порошенко оценивает "как мотивацию для России, чтобы окончательно реализовать Минское соглашение". При этом украинский Президент абсолютно уверен, что Владимир Путин не знает, что делать с Донбассом. "Путин просто должен был бы признать, что это украинская территория и уважать международное право. Пожалуйста, господин Путин, прекратите убивать людей в Украине, Сирии и других регионах мира", - обратился Порошенко через австрийский журнал к российскому руководителю.

Порошенко также ответил на вопросы австрийских журналистов о независимом антикоррупционном суде, создания которого требуют западные партнеры, заверив, что это произойдет уже в этом году. "Коррупция всегда была и остается самой большой проблемой в Украине", - признал Президент, добавив, что хочет работать с западными спецслужбами, чтобы вернуть в Украину деньги, незаконно вывезенные за границу олигархами, политиками и высокими должностными лицами.

Порошенко также сказал, что присоединение Украины к ЕС и НАТО остается приоритетными задачами. "Вы знаете, почему Австрии не обязательно быть членом НАТО? Потому что у вас нет России как соседа. Мы узнали Россию как агрессора. НАТО - единственный эффективный механизм коллективной безопасности", - подчеркнул он.

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